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На КБС трамвай зажал легковую машину под мостом, есть пострадавшие

В Ленинском районе Челябинска трамвай раздавил иномарку об опору моста.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел сегодня утром, 26 июля, на въезде в Ленинский район по улице Рождественского. Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль Nissan Teana попытался объехать пробку по трамвайным путям под мостами и столкнулся с проезжавшим мимо трамваем. Иномарку зажало между корпусом вагона и опорой моста.

На место прибыли экипажи ДПС. В аварии имеются пострадавшие: очевидцы также заметили на месте ДТП скорую помощь и реанимобиль.

Из-за инцидента ограничено движение трамваев в Ленинском районе: вагоны следуют до ЧТЗ либо заворачивают на кольце у ТРК «Алмаз».