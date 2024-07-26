На КБС трамвай зажал легковую машину под мостом, есть пострадавшие

Инцидент произошел сегодня утром, 26 июля, на въезде в Ленинский район по улице Рождественского. Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль Nissan Teana попытался объехать пробку по трамвайным путям под мостами и столкнулся с проезжавшим мимо трамваем. Иномарку зажало между корпусом вагона и опорой моста.
На место прибыли экипажи ДПС. В аварии имеются пострадавшие: очевидцы также заметили на месте ДТП скорую помощь и реанимобиль.
Из-за инцидента ограничено движение трамваев в Ленинском районе: вагоны следуют до ЧТЗ либо заворачивают на кольце у ТРК «Алмаз».