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В красноярском магазине подарков продавали настоящее оружие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ за незаконный сбыт холодного оружия.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске женщина открыла свой магазин подарков в торговом центре «Мави». Она продавала подарки для мужчин. Однако помимо термосов, фляжек, кружек там продавались настоящие дубинки и ножи.

В ноябре 2023 года экспертиза установила, что дубинка относится к оружию ударно-дробящего действия, а ножи к коротко-клиновому холодному оружию, сообщается в краевой прокуратуре.

В суде девушка сказала, что покупала товар через Интернет и не сомневалась в легальности, а «оптовики» предоставляли ей сертификаты соответствия.

«Умысла на продажу холодного оружия у меня не было. Я была уверена, что продукция сертифицирована и чем-то незаконным не является», — пояснила продавец.

В суде она рассказала, что теперь будет внимательно изучать характеристики товара перед продажей.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и приговорил женщину к 120 часам обязательных работ за незаконный сбыт холодного оружия.