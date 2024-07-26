Полицейские перекрыли 9 каналов поставок наркотиков в Красноярский край

Каналы распространения наркотиков были организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, а также из Республик Хакасия и Тыва. Кроме того, с начала года полиция задержала 6 граждан, которые выращивали на продажу наркосодержащую коноплю на территории Красноярского края.
«Полицейским в Красноярском крае не допущено попадание в оборот 362 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», — рассказал Алексей Голубев.
Всего с начала года в Красноярском крае было зарегистрировано свыше 2,4 тысячи преступлений в сфере оборота запрещённых веществ, 184 жителя региона были привлечены к уголовной ответственности.
Добавим, что в этом году полицейские смогли закрыть 11 интернет-площадок по торговле наркотиками.