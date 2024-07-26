Полицейские перекрыли 9 каналов поставок наркотиков в Красноярский край

Каналы распространения наркотиков были организованы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, а также из Республик Хакасия и Тыва. Кроме того, с начала года полиция задержала 6 граждан, которые выращивали на продажу наркосодержащую коноплю на территории Красноярского края.