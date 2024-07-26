В Марьиной Горке молодая мама погибла, принимая ванну вместе с ребенком

Когда мужчина приехал домой, то обнаружил жену в ванной без сознания. В воде лежал мобильный телефон с подключенным зарядным устройством, рядом стояла дочка. Схватил супругу за руку, мужчину ударило током. Тогда он отключил удлинитель от электросети, достал дочь и жену из воды и вызвал скорую.