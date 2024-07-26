В Марьиной Горке молодая мама погибла, принимая ванну вместе с ребенком

В итоге женщина погибла от удара током, ее двухлетняя дочь выжила, сообщает агентство «Минск-Новости».
Трагический случай произошел в феврале.
«Ей позвонил муж. Во время разговора она сообщила, что принимает ванную вместе с дочерью, но беседа резко оборвалась: женщина вскрикнула, а ребенок начал плакать», — рассказал представитель СК.
Когда мужчина приехал домой, то обнаружил жену в ванной без сознания. В воде лежал мобильный телефон с подключенным зарядным устройством, рядом стояла дочка. Схватил супругу за руку, мужчину ударило током. Тогда он отключил удлинитель от электросети, достал дочь и жену из воды и вызвал скорую.
Прибывшие медики осмотрели двухлетнего ребенка: у малышки нашли след электротравмы, но она чудом осталась жива.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 28-летней женщины наступила от поражения техническим электричеством.