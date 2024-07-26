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В Марьиной Горке молодая мама погибла, принимая ванну вместе с ребенком

В Марьиной Горке женщина принимала ванну вместе с ребенком. В этот момент зазвонил мобильный телефон, который заряжался неподалеку.

В итоге женщина погибла от удара током, ее двухлетняя дочь выжила, сообщает агентство «Минск-Новости».

Трагический случай произошел в феврале.

«Ей позвонил муж. Во время разговора она сообщила, что принимает ванную вместе с дочерью, но беседа резко оборвалась: женщина вскрикнула, а ребенок начал плакать», — рассказал представитель СК.

Когда мужчина приехал домой, то обнаружил жену в ванной без сознания. В воде лежал мобильный телефон с подключенным зарядным устройством, рядом стояла дочка. Схватил супругу за руку, мужчину ударило током. Тогда он отключил удлинитель от электросети, достал дочь и жену из воды и вызвал скорую.

Прибывшие медики осмотрели двухлетнего ребенка: у малышки нашли след электротравмы, но она чудом осталась жива.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 28-летней женщины наступила от поражения техническим электричеством.

несчастный случай