В Московском районе Казани вскрыли несколько магазинов

Сразу несколько магазинов вскрыли в Московском районе Казани. По предварительным данным, двое молодых людей, одетых во все черное, сегодня ночью орудовали по району и попытались попасть сразу в несколько торговых точек. Одна из них — мотомагазин на проспекте Ямашева.
Злоумышленники попытались попасть внутрь, но не смогли. Следом они отправились в магазин кальянов на улице Чистопольской. Этот магазин оказалось проще вскрыть, поэтому они, судя по разбросанным наличным, украли деньги из кассы. Сейчас полицейские занимаются поисками злоумышленников. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы писали, что в Альметьевске сотрудники патрульно-постовой службы оперативно раскрыли кражу велосипеда. По сообщению жителей дома № 7 по улице Автомобилистов, транспортное средство было украдено 3 июля, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району.