В Московском районе Казани вскрыли несколько магазинов

Сразу несколько магазинов вскрыли в Московском районе Казани. По предварительным данным, двое молодых людей, одетых во все черное, сегодня ночью орудовали по району и попытались попасть сразу в несколько торговых точек. Одна из них — мотомагазин на проспекте Ямашева.