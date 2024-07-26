«Сказал вставай на колени и извиняйся»: вооруженная банда полгода за деньги похищала жителей Иркутской области

— С учетом мнения прокурора суд приговорил лидера и двух участников банды к сроку от 12 до 16 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима со штрафами от 400 до 700 тыс. рублей. Одному из соучастников назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года. Второму соучастнику в виде 5 лет лишения условно с испытательным сроком 4 года, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.