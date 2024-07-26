«Сказал вставай на колени и извиняйся»: вооруженная банда полгода за деньги похищала жителей Иркутской области

— Я сказал садись в машину и закрыл ему глаза шапкой, — рассказывает лидер банды. На протяжении полугода группировка из пяти человек в возрасте от 20 до 25 лет по указанию лидера похищала, избивала и унижала жителей Иркутской области. Как стало известно, преступники неофициально работали в интернет-магазине, а в их обязанности входило решать конфликты с недовольными клиентами.
— С октября 2021 года по апрель 2022 года устойчивая вооруженная группа лиц (банда) за денежное вознаграждение с применением оружия совершила 13 похищений граждан на территории города Иркутска и Иркутской области, — сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Запугивали, унижали, оскорбляли, а одному из похищенных причинили тяжкий вред здоровью. За время следствия было допрошено более полусотни свидетелей, проведено несколько десятков экспертиз и почти столько же следственных действий. На одном из выездов лидер банды наглядно показал, как происходило похищение.
— Сначала мы разговаривали, потом сказал сесть в машину, прокатимся. Заехали от дороги, вышли. Я достал телефон и сказал вставай на колени, и извиняйся, — показывает лидер бандитов.
Все свои «вылазки» они снимали на видео, о чем сам несколько раз за время проведения эксперимента упоминает мужчина. Он также признал, что остальные члены группировки действовали по его указаниям.
— Были удары. Я его был, а еще один потом зеленкой залил. Потом руками били и с ноги, — говорит преступник.
Остановить беспредел смогли полицейские, далее за дело взялись следователи. Сейчас суд вынес решение по всем участникам группировки. Их обвиняли в преступлениях, предусмотренных сразу четырьмя статьями уголовного кодекса РФ.
— С учетом мнения прокурора суд приговорил лидера и двух участников банды к сроку от 12 до 16 лет с отбыванием наказания в колониях строгого режима со штрафами от 400 до 700 тыс. рублей. Одному из соучастников назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года. Второму соучастнику в виде 5 лет лишения условно с испытательным сроком 4 года, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
По еще одному участнику бандитской группы решение приняли немного ранее. Его дело рассматривалось судом отдельно. Мужчина отправится на 3,8 лет в колонию строгого режима.