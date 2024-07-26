Телефонные мошенники выдают себя за представителей АФМ

По данным АФМ, в разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем. Вместе с тем, мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве. В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.