Телефонные мошенники выдают себя за представителей АФМ

Мошенники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей Агентство по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным АФМ, в разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем. Вместе с тем, мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве. В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.
«Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами. В случае если Вы столкнулись с мошенническими схемами, а также во избежание взломов мобильных телефонов и данных, содержащихся в них, АФМ просит игнорировать такого рода сообщения и обратиться в правоохранительные органы либо в Call-center АФМ (14−58)», — обратилось ведомство к казахстанцам.
Напомним, ранее Комитет государственных доходов сообщил о фишинговой рассылке госслужащим и работникам квазигоссектора.