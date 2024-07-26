Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой вагон сошел с рельс в Иркутской области

Сход вагона не повлиял на движение поездов.

Источник: Комсомольская правда

На перегоне Слюдянка-Утулик произошел сход двух колёсных пар вагона с углем. Авария произошла на 5319 километре ВСЖД. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры вагон находился в составе грузового поезда.

— Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет. В настоящее время завершаются восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, — поделились правоохранители.

Сейчас транспортному прокурору предстоит проверить соблюдение законов о безопасности движения и использование ж/д транспорта.

Ранен КП-Иркутск сообщала, что во время рейдовых мероприятий по мототранспорту выявили 17 нарушителей. Среди них были несовершеннолетние водители.