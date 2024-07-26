Грузовой вагон сошел с рельс в Иркутской области

На перегоне Слюдянка-Утулик произошел сход двух колёсных пар вагона с углем. Авария произошла на 5319 километре ВСЖД. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры вагон находился в составе грузового поезда.
— Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет. В настоящее время завершаются восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, — поделились правоохранители.
Сейчас транспортному прокурору предстоит проверить соблюдение законов о безопасности движения и использование ж/д транспорта.
Ранен КП-Иркутск сообщала, что во время рейдовых мероприятий по мототранспорту выявили 17 нарушителей. Среди них были несовершеннолетние водители.