Грузовой вагон сошел с рельс в Иркутской области

На перегоне Слюдянка-Утулик произошел сход двух колёсных пар вагона с углем. Авария произошла на 5319 километре ВСЖД. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры вагон находился в составе грузового поезда.