Волгоградский подрывник Серебряков признался в связях с СБУ

— В феврале 2023 я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Я начал общаться с Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в мессенджере, так же была одна встреча в Стамбуле. После этого я забрал компоненты СВУ, Илья предложил ликвидировать офицера. По инструкциям Ильи я собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Илья обещал мне украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов, — рассказал Евгений Серебряков.