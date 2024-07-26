Волгоградский подрывник Серебряков признался в связях с СБУ

Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ФСБ России. Он уже передан сотрудникам СК для проведения следственных действий по уголовному делу.
Телеграм-канал Baza распространил видео допроса подозреваемого, который признался, как готовил покушение на офицера ГРУ.
— В феврале 2023 я инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины. Я начал общаться с Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в мессенджере, так же была одна встреча в Стамбуле. После этого я забрал компоненты СВУ, Илья предложил ликвидировать офицера. По инструкциям Ильи я собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Илья обещал мне украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов, — рассказал Евгений Серебряков.
Ранее, напомним, сообщалось, что уроженец Урюпинска Волгоградской области 29-летний Евгений Серебряков подорвал автомобиль в Москве, в котором находились военный и его супруга. После этого мужчина покинул Россию и улетел в Турцию, однако там он был задержан.
Евгений Серебряков ранее учился в Высшей школе экономики, работал в банке. В гимназии Урюпинска он был одним из лучших учеников. В Москве он жил на съемной квартире, редко общался с родственниками. Родные заявляли, что отмечали проблемы со здоровьем и психикой Евгения.