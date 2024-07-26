В Молдове местный житель содержал в неволе двух оленят: «Любителя природы» накажут

«В Инспекторат по охране окружающей среды в Ниспоренах поступил телефонный звонок о том, что житель села Одобешты содержит в неволе двух оленей. Инспекторы выехали на место, забрали животных и передали их в лесное хозяйство Грозешт. После ветеринарного контроля оленей выпустили в естественную среду обитания», — говорится в сообщении Инспектората по охране окружающей среды.