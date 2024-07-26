Пенсионер из Волгограда перевел лжеброкерам 5,4 млн рублей

Волгоградские полицейские разыскивают телефонных аферистов, которые обманули 60-летнего мужчину на 5,4 миллиона рублей. Доверчивый волгоградец повелся на уловки лжеброкеров в надежде заработать большие деньги, но остался с крупным долгом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, три месяца назад потерпевшему позвонили якобы сотрудники финансовой биржи и предложили доход.