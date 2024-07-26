Пенсионер из Волгограда перевел лжеброкерам 5,4 млн рублей

Волгоградские полицейские разыскивают телефонных аферистов, которые обманули 60-летнего мужчину на 5,4 миллиона рублей. Доверчивый волгоградец повелся на уловки лжеброкеров в надежде заработать большие деньги, но остался с крупным долгом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, три месяца назад потерпевшему позвонили якобы сотрудники финансовой биржи и предложили доход.
Сначала мужчина перевел преступникам 1 миллион из личных сбережений, а затем взял кредит свыше 4 миллионов рублей. Средства он также перечислил злоумышленникам.
— Мошенники стали демонстрировать ему различные диаграммы и схемы, якобы подтверждающие прибыль. Когда мужчина захотел получить вложенные средства и прибыль обратно, то ожидаемо, это у него не получилось, — уточнили в полиции региона.
Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Мошенничество».