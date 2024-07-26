Трактор столкнулся с авто в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 14-м километре автодороги Павлодар — Аксу водитель трактора МТЗ-82, не убедившись в безопасности движения, совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara.
«В результате ДТП пассажир Suzuki Grand Vitara с травмами госпитализирована в больницу», — отметили в ДП Павлодарской области.
Транспортные средства водворены на специальную стоянку. Проводится проверка. Ранее в Павлодарской области на автодороге «Нурлы жол» произошло ДТП с участием фуры и «ГАЗели». По данным полиции, водитель грузовика Daf не рассчитал скорость и столкнулся с «ГАЗелью», которая от удара совершила наезд на ограждение. Водитель последней погиб.
А на трассе Алматы — Екатеринбург столкнулись три автомашины. Авария произошла в Карагандинской области на дороге в сторону Балхаша. В результате ДТП скончались двое, 10 человек пострадали.