Трактор столкнулся с авто в Павлодарской области

Транспортные средства водворены на специальную стоянку. Проводится проверка. Ранее в Павлодарской области на автодороге «Нурлы жол» произошло ДТП с участием фуры и «ГАЗели». По данным полиции, водитель грузовика Daf не рассчитал скорость и столкнулся с «ГАЗелью», которая от удара совершила наезд на ограждение. Водитель последней погиб.