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Трактор столкнулся с авто в Павлодарской области

В Павлодарской области трактор «Беларус» столкнулся с легковым автомобилем, пассажирка которого получила травмы и оказалась в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на 14-м километре автодороги Павлодар — Аксу водитель трактора МТЗ-82, не убедившись в безопасности движения, совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara.

«В результате ДТП пассажир Suzuki Grand Vitara с травмами госпитализирована в больницу», — отметили в ДП Павлодарской области.

Транспортные средства водворены на специальную стоянку. Проводится проверка. Ранее в Павлодарской области на автодороге «Нурлы жол» произошло ДТП с участием фуры и «ГАЗели». По данным полиции, водитель грузовика Daf не рассчитал скорость и столкнулся с «ГАЗелью», которая от удара совершила наезд на ограждение. Водитель последней погиб.

А на трассе Алматы — Екатеринбург столкнулись три автомашины. Авария произошла в Карагандинской области на дороге в сторону Балхаша. В результате ДТП скончались двое, 10 человек пострадали.