В Екатеринбурге грабители вейп-шопов нанесли ущерб примерно на 700 тысяч рублей

В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июля неизвестные ограбили очередной вейп-шоп. Заведению по адресу проспект Космонавтов, 76 причинен ущерб, который оценили в 150 тысяч рублей, передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова одного из пострадавших.
В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о происшествии. Заявление о краже поступило в отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района.
— В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента и лиц причастных к нему. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых, будет принято обоснованное процессуальное решение, — отметили в пресс-группе полиции города.
По словам пострадавшего, в городе действует банда грабителей. На их счету уже пять налетов на вейп-шопы.
— У нас уже собраны все материалы, доказательства, лица, социальные сети, скрины сбыта товара и прочее. Грабители работают каждую ночь. Личности мы установили самостоятельно и предоставили полиции, — сообщил источник.
По словам пострадавшего, у преступников есть свой telegram-канал, в котором они показывают, как тратят средства, полученные с продажи украденной продукции. Ущерб от последнего налета составил 150 тысяч рублей, а от всех пяти — около 700 тысяч рублей.
Ранее компания подростков ограбила несколько магазинов в Екатеринбурге. В их числе был один из вейп-шопов, ущерб которому оценили в сто тысяч рублей.