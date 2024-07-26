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Возгорание произошло в цеху Мотовелозавода

Огонь возник в цеху готовой продукции — что стало причиной возгорания, будут устанавливать специалисты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в цеху ООО «Мотовелозавод», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение поступило спасателям утром в пятницу.

По данным ведомства, произошло загорание покрышек на площади пяти квадратных метро в отдельном помещении в цеху готовой продукции.

Огонь был ликвидирован, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

Напомним, что в апреле в одном из зданий Мотовелозавода возник пожар. По данным МЧС, горела крыша, на которой воспламенился строительный мусор.

В феврале 2023 года также сообщалось о пожаре на предприятии. Тогда в цеху загорелись комплектующие для велосипедов, а на ликвидацию возгорания подразделениям МЧС понадобилось 40 минут. Никто не пострадал.

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