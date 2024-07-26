Возгорание произошло в цеху Мотовелозавода

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в цеху ООО «Мотовелозавод», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение поступило спасателям утром в пятницу.
По данным ведомства, произошло загорание покрышек на площади пяти квадратных метро в отдельном помещении в цеху готовой продукции.
Огонь был ликвидирован, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Напомним, что в апреле в одном из зданий Мотовелозавода возник пожар. По данным МЧС, горела крыша, на которой воспламенился строительный мусор.
В феврале 2023 года также сообщалось о пожаре на предприятии. Тогда в цеху загорелись комплектующие для велосипедов, а на ликвидацию возгорания подразделениям МЧС понадобилось 40 минут. Никто не пострадал.