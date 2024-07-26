Снес 3 дерева, 2 автомобиля и застрял в газовой станции: жуткое ДТП в Воронеже попало на видео

В воронежском ЖК «Мандарин» на улице Саврасова, 86 вечером четверга, 25 июля, автомобиль «Жигули» на высокой скорости снес три дерева и два автомобиля, стоящих на парковке, после чего ВАЗ врезался в газовую станцию. От удара один из стоящих на парковке автомобилей, «Лада», отлетел в сторону. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения с кадрами жуткого ДТП, а также видео от очевидцев произошедшего.
Судя по опубликованным кадрам, на место происшествия приезжали врачи скорой помощи. Вероятно, пострадал водитель ВАЗ. Машины получили сильные повреждения. По словам местных жителей, подобные превышения скорости в их районе не редкость. Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию об аварии в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в поселке Ясенки Бобровского района автомобиль Chevrolet Niva вылетел с дороги в кювет на улице Свободы. За рулем сидел 59-летний мужчина. Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.