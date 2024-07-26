Снес 3 дерева, 2 автомобиля и застрял в газовой станции: жуткое ДТП в Воронеже попало на видео

В воронежском ЖК «Мандарин» на улице Саврасова, 86 вечером четверга, 25 июля, автомобиль «Жигули» на высокой скорости снес три дерева и два автомобиля, стоящих на парковке, после чего ВАЗ врезался в газовую станцию. От удара один из стоящих на парковке автомобилей, «Лада», отлетел в сторону. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения с кадрами жуткого ДТП, а также видео от очевидцев произошедшего.