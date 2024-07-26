В Ростовской области обломки БПЛА упали на строения в частных подворьях

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев. В ночь на 26 июля над Ростовской областью силами российских ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотников. Обломков дронов упали на строения в частных подворьях села Несветай Мясниковского района. Также загорелась сухая трава, но была оперативно потушена. Оценивать ущерб от падения дронов будут представители местной администрации. По словам Голубева людям окажут помощь в восстановлении имущества.