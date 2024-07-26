Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

Неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется сразу в трех районах региона.

Источник: Комсомольская правда

На фоне сильных дождей не стабильная гидрологическая обстановка сложилась сразу в трех районах Иркутской области. По состоянию на 26 июля в зону подтопления попало сразу два десятка жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Остаются подтопленными 30 приусадебных участков и три дороги местного значения. Эвакуированы 62 человека, из них 31 ребенок: 26 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников, — поделились в ведомстве.

С помощью дронов спасатели следят за обстановкой на водных объектах и территориях попадающих в зону подтопления. Жителям оказывают адресную помощь, предоставляют еду и воду.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе ввели режим ЧС, из-за сложившейся паводковой ситуации. Там водоем потопил деревню Усть-Кадуй и посёлок Октябрьский.