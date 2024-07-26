Мощный пожар охватил дворец Ольги Палей в Пушкине

Дворец был построен в 1911—1914 годы архитектором Карлом Шмидтом. В 1918 там был открыт музей, экскурсии по которому водила сама Ольга Палей. Позже там разместился дом партийного просвещения им. С. М. Кирова. В 1952 году сильнро пострадавшее во время войны здание передали Строительному училищу ВМС СССР, после нескольких реорганизаций в 1977 году преобразованного в Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище (ПВВИСУ). После слияния в 1997 году ПВВИСУ с Военным инженерным строительным институтом и образования на их основе Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на месте дворца какое-то время время была Учебная база № 2 ВИТУ. В 2010 году она была сокращена, и дворец забросили. В январе 2013 года он был передан на правах оперативного управления ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера».