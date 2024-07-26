Мощный пожар охватил дворец Ольги Палей в Пушкине

В Пушкине вспыхнул дворец княгини Ольги Палей. Пожар охватил тысячу квадратных метров, о его причинах пока ничего не известно.
«В 06:52 пожар локализовали силами 40 человек и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС, опубликовав кадры операции по спасению здания.
На них видно яркое пламя на верхних этажах исторического здания, а также серьезные разрушения, нанесённые огнём. В МЧС отметили, что в здании проводится капитальный ремонт.
В семь утра спасатели сообщили, что для подачи воды были проложены магистральные линии на 100 метров. Тушение продолжается.
Дворец был построен в 1911—1914 годы архитектором Карлом Шмидтом. В 1918 там был открыт музей, экскурсии по которому водила сама Ольга Палей. Позже там разместился дом партийного просвещения им. С. М. Кирова. В 1952 году сильнро пострадавшее во время войны здание передали Строительному училищу ВМС СССР, после нескольких реорганизаций в 1977 году преобразованного в Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище (ПВВИСУ). После слияния в 1997 году ПВВИСУ с Военным инженерным строительным институтом и образования на их основе Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на месте дворца какое-то время время была Учебная база № 2 ВИТУ. В 2010 году она была сокращена, и дворец забросили. В январе 2013 года он был передан на правах оперативного управления ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера».
Ранее посетителей торгового центра «Охта Молл» в Петербурге вывели на улице после сообщения о задымлении. О причинах пожара пока не сообщалось.