В Пермском крае охранник стоянки угнал погрузчик и рухнул на нём в кювет

Возвращаясь на стоянку, охранник не справился с управлением и съехал в кювет. Вытащить тяжёлый погрузчик самостоятельно у мужчины не получилось. Рабочий обратился к работодателю и рассказал об инциденте. Повреждённый погрузчик обнаружили на трассе «Кунгур — Соликамск» и вернули владельцу. Уточняется, что охранник никогда не получал права на вождение транспорта.