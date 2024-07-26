В Пермском крае охранник стоянки угнал погрузчик и рухнул на нём в кювет

Охранник стоянки в Пермском крае угнал у работодателя погрузчик и рухнул на нём в кювет, сообщает ГУ МВД региона.
Происшествие произошло в Губахе. В отделение полиции обратился представитель дорожной ремонтно-строительной организации. В ведомство поступило сообщение об угоне погрузчика со стоянки компании. Уточнялось, что это сделал охранник предприятия.
После того, как полиция обнаружила подозреваемого 22-летнего мужчину, он признался в преступлении. По словам охранника, во время смены к нему подъехал незнакомец и попросил помочь с погрузкой старого асфальта. Мужчина согласился и помог.
Возвращаясь на стоянку, охранник не справился с управлением и съехал в кювет. Вытащить тяжёлый погрузчик самостоятельно у мужчины не получилось. Рабочий обратился к работодателю и рассказал об инциденте. Повреждённый погрузчик обнаружили на трассе «Кунгур — Соликамск» и вернули владельцу. Уточняется, что охранник никогда не получал права на вождение транспорта.