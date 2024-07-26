В Молодечненском районе задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

На днях в Молодечненском районе обнаружен труп 42-летнего мужчины с признаками наезда автомобиля. Водитель с места ДТП скрылся.



Сотрудники милиции установили, что 46-летний местный житель на Сitroen ночью сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время водитель-бесправник задержан. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее фигурант судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Правоохранители напоминают, что оставление места ДТП — это отягчающее обстоятельство. Учитывая проводимые сотрудниками милиции мероприятия и используемые технологии, виновников дорожных аварий всегда устанавливают и задерживают. Водитель, являющийся участником ДТП, обязан немедленно остановиться, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, оставаться на месте, принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему, вызвать медиков, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего в ближайшую организацию здравоохранения на попутных транспортных средствах.