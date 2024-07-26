В Каменске-Уральском из горящего общежития эвакуировали 60 человек

На место выехали 23 пожарных на семи единицах техники. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 46 человек. В их числе были три ребенка, которых спасали из горящего здания с помощью автолестницы. Также звено газо-дымной защиты спустило по лестнице девятерых взрослых и пятерых детей — им дали дыхательные аппараты.