В Каменске-Уральском из горящего общежития эвакуировали 60 человек

В Каменске-Уральском вечером 25 июня произошел пожар в пятиэтажном общежитии коридорного типа на улице Белинского. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 21:49.
На место выехали 23 пожарных на семи единицах техники. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 46 человек. В их числе были три ребенка, которых спасали из горящего здания с помощью автолестницы. Также звено газо-дымной защиты спустило по лестнице девятерых взрослых и пятерых детей — им дали дыхательные аппараты.
— На площади 30 квадратных метров повреждено домашнее имущество, мебель в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома коридорного типа, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В 22:20 пожарным удалось локализовать огонь, в 22:26 ликвидировали открытое горение, а в 23:10 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.