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В Каменске-Уральском из горящего общежития эвакуировали 60 человек

Сотрудники МЧС потушили пожар в пятиэтажном общежитии Каменска-Уральского.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском вечером 25 июня произошел пожар в пятиэтажном общежитии коридорного типа на улице Белинского. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 21:49.

На место выехали 23 пожарных на семи единицах техники. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 46 человек. В их числе были три ребенка, которых спасали из горящего здания с помощью автолестницы. Также звено газо-дымной защиты спустило по лестнице девятерых взрослых и пятерых детей — им дали дыхательные аппараты.

— На площади 30 квадратных метров повреждено домашнее имущество, мебель в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома коридорного типа, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В 22:20 пожарным удалось локализовать огонь, в 22:26 ликвидировали открытое горение, а в 23:10 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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