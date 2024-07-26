Массовый падеж скота на западе Казахстана: Минсельхоз начал проверку

«По данному поводу сообщаем, что 24 июля в селе Казталовка прошел сильный дождь. По этой причине пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил их в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали», — рассказали в Минсельхозе.