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Массовый падеж скота на западе Казахстана: Минсельхоз начал проверку

Туши погибших животных утилизировали в скотомогильнике.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Ветеринарный контроль Западно-Казахстанской области начал проверку информации о массовом падеже скота, передает Минсельхоз.

«Территориальным департаментом Комитета ветеринарного контроля и надзора проводится проверка касательно публикации в социальных сетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота», — говорится в сообщении.

В соцсетях предположили, что причиной гибели скота стала вспышка инфекционного заболевания. При этом, отметили в Минсельхозе, местное население по его словам утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.

«По данному поводу сообщаем, что 24 июля в селе Казталовка прошел сильный дождь. По этой причине пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил их в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали», — рассказали в Минсельхозе.

Сотрудники ветслужбы, подчеркнули в ведомстве, сразу же утилизировали павших животных в скотомогильнике.

«Для исключения особо-опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от павших 2 овец и 1 козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию», — добавили в Минсельхозе.

Результаты будут готовы, предположительно, 5 августа.

Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории, подчеркнули в ведомстве.