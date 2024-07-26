Массовый падеж скота на западе Казахстана: Минсельхоз начал проверку

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Ветеринарный контроль Западно-Казахстанской области начал проверку информации о массовом падеже скота, передает Минсельхоз.
«Территориальным департаментом Комитета ветеринарного контроля и надзора проводится проверка касательно публикации в социальных сетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота», — говорится в сообщении.
В соцсетях предположили, что причиной гибели скота стала вспышка инфекционного заболевания. При этом, отметили в Минсельхозе, местное население по его словам утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.
«По данному поводу сообщаем, что 24 июля в селе Казталовка прошел сильный дождь. По этой причине пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил их в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали», — рассказали в Минсельхозе.
Сотрудники ветслужбы, подчеркнули в ведомстве, сразу же утилизировали павших животных в скотомогильнике.
«Для исключения особо-опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от павших 2 овец и 1 козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию», — добавили в Минсельхозе.
Результаты будут готовы, предположительно, 5 августа.
Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории, подчеркнули в ведомстве.