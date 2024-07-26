Приговоренный к смертной казни добивается освобождения в Казахстане

«Очередное дело, касающееся вопросов условно-досрочного освобождения (УДО). В этом деле гражданин был приговорен к смертной казни еще в 2003 году. Позже он был помилован указом президента: смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы. Согласно оспариваемой статье Уголовного кодекса (УК), УДО к таким лицам (то есть к тем, к кому смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы) не применяется. Гражданин посчитал что неприменение к нему УДО ставит его в неравное положение с теми, кто сразу был приговорен к пожизненному лишению свободы и имеет право на УДО», — сообщил Подопригора в пятницу.