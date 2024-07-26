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Пожар уничтожил 8 тонн соломы в Березинском районе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар уничтожил 8 т соломы в Березинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле агрогородка Микуличи Березинского района Минской области 25 июля, примерно в 12.00.

Огнем пожара уничтожено 8 т соломы в рулонах. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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