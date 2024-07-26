Мужчина и женщина утонули в водоемах Ленобласти

Накануне, 25 июля, спасатели получили сигнал, что на реке Свирь рядом с деревней Харевщина утонул молодой мужчина. На место тут же отправился поисково-спасательный отряд Лодейного поля. К сожалению, информация подтвердилась. О подробностях сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
— Водолазы обнаружили погибшего, транспортировали на берег и передали полицейским, — рассказали специалисты.
В тот же день в соседнем регионе произошла еще одна трагедия, но в другом водоеме. Так, на пульт спасателей поступила информация, что в Кузьмоловском карьере Всеволожского района утонула молодая девушка. На вызов приехал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, который обнаружил там тело. Его транспортировали на берег и передали стражам правопорядка.
Напомним, в ночь на 26 июля во дворце княгини Ольги Полей в Пушкине вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. На месте до сих пор работают спасатели. Со стихией борются 40 человек с привлечением 10 спецмашин.