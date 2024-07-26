Мужчина и женщина утонули в водоемах Ленобласти

В тот же день в соседнем регионе произошла еще одна трагедия, но в другом водоеме. Так, на пульт спасателей поступила информация, что в Кузьмоловском карьере Всеволожского района утонула молодая девушка. На вызов приехал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга, который обнаружил там тело. Его транспортировали на берег и передали стражам правопорядка.