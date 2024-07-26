В Приморье закрыт проезд по опасному мосту

Мост расположен на втором километре дороги Авангард — Мельники — Залесье. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что проезд по сооружению закрыт уже несколько дней. Рядом есть объезд, которым могут воспользоваться все виды транспорта. Решение по дальнейшим работам с мостом будет принято после обследования. Его проведут сразу, после спада уровня воды.