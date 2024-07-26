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В Приморье закрыт проезд по опасному мосту

Паводок смыл две плиты под мостом в поселке Авангард Партизанского округа.

Со страшными последствиями дождей столкнулись жители Партизанского городского округа. В районе села Авангард паводком смыло две плиты под мостом, сообщает ИА PrimaMedia.

Мост расположен на втором километре дороги Авангард — Мельники — Залесье. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что проезд по сооружению закрыт уже несколько дней. Рядом есть объезд, которым могут воспользоваться все виды транспорта. Решение по дальнейшим работам с мостом будет принято после обследования. Его проведут сразу, после спада уровня воды.

Напомним, в Приморье дети, эвакуированные из летнего лагеря «Наши гости-3», вернулись домой. Лагерь был подтоплен 23 июля в результате сильных дождей и разлива реки.