Обвиняемого в подрыве авто задержали, когда он приехал за паспортом Украины

Евгений Серебряков был задержан вчера в Турции. Сегодня ночью он был доставлен в Москву. На кадрах, опубликованных ФСБ, мужчина рассказал, что ему обещали за подрыв автомобиля российского офицера $10−20 тыс.
Во время допроса обвиняемый заявил, что ему понятно, за что он задержан. По его словам, кураторы оплачивали ему расходы при планировании преступления. Он сообщил, что действовал по инструкциям человека, которого видел один раз в жизни в Стамбуле, тот представился Ильей. Предположительно, это человек из Украины и является сотрудником СБУ, сказал фигурант уголовного дела.
Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявской улице в Москве произошел 24 июля. Ранения получили офицер Минобороны и его жена. У мужчины взрывом оторвало ступни. Подозреваемый был задержан в тот же день в турецком Бодруме. Замоскворецкий суд арестовал его заочно. СКР предъявил Евгению Серебрякову обвинения по п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
Как писал «Ъ», следствие сразу проверяло версию о причастности к взрыву украинских спецслужб. Киев же это отрицал, утверждая, что взрыв был связан с неисправным газовым оборудованием.