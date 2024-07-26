Обвиняемого в подрыве авто задержали, когда он приехал за паспортом Украины

Во время допроса обвиняемый заявил, что ему понятно, за что он задержан. По его словам, кураторы оплачивали ему расходы при планировании преступления. Он сообщил, что действовал по инструкциям человека, которого видел один раз в жизни в Стамбуле, тот представился Ильей. Предположительно, это человек из Украины и является сотрудником СБУ, сказал фигурант уголовного дела.