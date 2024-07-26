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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Братске

Житель северной столицы Иркутской области погиб в районе станции Новобратск.

Источник: Комсомольская правда

Травмы несовместимые с жизнью получил мужчина из Братска после попадания под поезд. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре происшествие произошло в районе станции Новобратск около шести утра 26 июля.

— Братской транспортной прокуратурой проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — поделились правоохранители.

Теперь работникам ведомства предстоит узнать при каких обстоятельствах произошла смерть.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вагон груженый углем сошел с рельсов. Авария произошла на перегоне между станциями Слюдянка-Утулик.

несчастный случай