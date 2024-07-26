Автомобиль с двумя рыбаками съехал в реку в Ветковском районе

Инцидент произошел 25 июля возле деревни Однополье. Автомобиль с двумя мужчинами, отправившимися на рыбалку, съехал в реку Сож. Водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно.



Водолазы Ветковской спасательной станции ОСВОД и спасатели МЧС помогли извлечь авто из реки на берег.



Спасатели на водах просят всех быть осторожными и внимательными вблизи водоемов, а при движении на авто соблюдать правила безопасности.