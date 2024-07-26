Двое из Renault Logan погибли в ДТП с двумя машинами в Самарской области

В пятницу, 26 июля, утром на территории Красноярского района Самарской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 09:00 столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
На месте работали и пожарные-спасатели, которые деблокировали погибших и пострадавших, помогли транспортировать людей в карету скорой медицинской помощи.
По информации центра по делам ГО, ПБ и ЧС, пострадали два человека, их направили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.