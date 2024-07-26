Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое из Renault Logan погибли в ДТП с двумя машинами в Самарской области

В Самарской области водитель и пассажир Renault Logan погибли в столкновении с Ford Focus и Toyota RAV4 26 июля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 26 июля, утром на территории Красноярского района Самарской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 09:00 столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— На 388 км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск подъезд к г. Самара» в аварию попали автомобили Ford Focus, Renault Logan и Toyota RAV4. Водитель и пассажир Renault Logan погибли на месте происшествия, — рассказали в полиции.

На месте работали и пожарные-спасатели, которые деблокировали погибших и пострадавших, помогли транспортировать людей в карету скорой медицинской помощи.

По информации центра по делам ГО, ПБ и ЧС, пострадали два человека, их направили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.