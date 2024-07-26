В Алматы мальчик на самокате попал под колеса «ГАЗели»

Стоит отметить, что водитель грузовика переезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.
Комментаторы разделились во мнениях. Одни считают, что водитель должен был увидеть ребенка и избежать столкновения. Другие же возмущены и считают, что «Казахстан еще не готов к самокатам».
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что инцидент произошел на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.
Также отмечено, что мальчика госпитализировали.
«В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района, которые приступили к расследованию».