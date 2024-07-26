Заказчику убийства свердловского депутата отказали в УДО

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В марте 2013 года Свердловский областной суд признал Александра Стерхова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «з», ч. 1 ст. 105 УК РФ (Организация убийства по найму). Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
В суде было доказано, что Стерхов нанял киллера для убийства конкурента по бизнесу, который являлся еще и депутатом гордумы. Заплатил ему 50 тысяч рублей.
Киллер установил на калитке ворот дома потерпевшего гранту. Она взорвалась. Депутат получил травмы и через два дня скончался в больнице.
Стерхов после преступления сбежал, его объявили в международный розыск. Его задержали в Египте в 2012 году.
Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. У Стерхова было нестабильное поведение в период отбывания наказания, наличие дисциплинарных взысканий, он не принял мер к возмещению морального вреда потерпевшей.
«МК-Урал» подробно писал о данном деле. 13 марта 2012 года Свердловский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику милиции Антону Гадзелиани. Подсудимый в феврале 2011 года совершил заказное убийство депутата городской Думы Ирбита. У его дома он установил растяжку из ручной осколочной гранаты Ф-1.