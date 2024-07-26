Заказчику убийства свердловского депутата отказали в УДО

В марте 2013 года Свердловский областной суд признал Александра Стерхова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «з», ч. 1 ст. 105 УК РФ (Организация убийства по найму). Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.