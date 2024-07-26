«Узнали по ориентировке, было безумно страшно»: в Бурятии школьницы поймали убийцу, который зарезал их друга по ошибке

«Проголодалась. Купим сухарики или чипсы?», — кто бы мог подумать, что эта фраза между тремя школьницами и их намерение во время прогулки зайти в магазин, поможет раскрыть убийство…
Молил о помощи, но никто не остановился.
Парень бежит вдоль оживленной дороги — это не центр Улан-Удэ, а частный сектор, но густонаселенный. Очевидно, что человек в панике: кричит «Помогите! За мной гонятся!», пытается остановить проезжающие мимо машины. Но ни один водитель даже не притормаживает. Дело происходит вблизи остановки, где утром, а все случилось 17 июня, на часах было 9.08, не людно. Но до нее еще надо добежать, что юноша отчаянно и делает, понимая, иначе ему не спастись. Далее в кадре появляется преследователь — мужчина с хвостиком на голове, одетый во все черное, лица почти не разглядеть. Как настигает жертву, осталось за кадром. Позже эти ценные моменты следователи восстановят по секундам — благодаря свидетелям и показаниям самого убийцы. Сначала он сбил парня с ног ударом электрошокера, а потом в дело пустил нож… На теле 17-летнего подростка почти не осталось живого места — преступник в буквальном смысле изрезал его с ног до головы. Это последние минуты жизни 17-летнего Кирилла С., выпускника 11 класса, из Улан-Удэ Бурятии. Их запечатлела камера наружного видеонаблюдения, даже со звуком. Истошные крики о помощи Кирилла разносились на всю округу, от них у мамы, которой пришлось посмотреть эти кадры на допросе у следователя, застыла в венах кровь…
«Ваш сын мертв».
— У нас обычная семья, дружная! — плачет мама парня Светлана. — Я, муж, Кирилл и 12-летняя дочка, младше сына на 5 лет. С ее появлением Кирилл изменился, как-то быстро повзрослел, чувствовал ответственность старшего брата. Он был примером для подражания: добрый, отзывчивый, умный, храбрый… И трудолюбивый! Когда ему исполнилось 15, пришел довольный домой и заявил: «Мам, меня в магазин продавцом взяли на время летних каникул!». Удивилась, мол, зачем? Мы с отцом работаем, денег хватает. А он просто не хотел бездельничать. И все, что получал, откладывал на будущее: копил на машину, собирался получить водительские права.
Родители гордились сыном. Прошлым летом Кирилл тоже работал за прилавком. А этим, сдав ЕГЭ, в ожидании результатов экзаменов, устроился грузчиком. Вместе с мамой они должны были вскоре ехать в Иркутск, подавать документы в университет, мальчишка мечтал стать психологом. Так что деньги точно пригодились бы! Но планам Кирилла не было суждено сбыться.
— В то утро у него стояла смена на работе, а до нее он спешил в школу, подписать документы. Его друзья уже собрались, учителя, не было только нашего Кирилла… Педагоги первыми подняли тревогу. А потом был звонок от следователей. Я услышала: «Ваш сын мертв». А дальше пустота, как в тумане помню какие-то звонки, соболезнования. Я все ждала, что этот кошмар закончится, я проснусь, а мой ребенок рядом — живой и невредимый…
Тело Кирилла обнаружили прохожие — пассажиры, которые выходили из автобуса на остановке. Они видели, как изверг тащил в кусты уже мертвого парня, позвонили в полицию.
Принял за любовника своей пассии.
Кто убийца? И почему он преследовал Кирилла? Принять и смириться с этой правдой семья парня и сейчас не в силах. Ведь школьник, как выяснилось, стал случайной жертвой…
На самом деле информации о задержанном пока довольно скупая. Известно немного: ему 29 лет, в Улан-Удэ приехал из Орловской области, и не просто так, а с целью — ради любви. В социальных сетях он познакомился с соседкой Кирилла. Женщина одинокая и симпатичная. Сколько ей лет, чем занимается, есть ли дети? Эту информацию следователи не раскрывают. Полгода пара общалась в интернете — легкий флирт, взаимный интерес. Наконец, кавалер решился — пора знакомство переводить в реальную плоскость. Взял билеты в Улан-Удэ и приехал. Роман развивался быстро. Пара вскоре съехалась, жили как раз в собственном доме неподалеку от семьи Кирилла. Виделись ли раньше убийца и жертва — неизвестно. Однако родители юноши утверждают, что ни разу до этого не замечали приезжего.
Что же случилось в то роковое утро? Сейчас картину восстанавливают следователи, но информацию в интересах дела не распространяют. Однако известно: влюбленные, убийца и соседка Кирилла, в ночь перед убийством точно поссорились. И так сильно, что женщина не пустила избранника на порог. Ночевать ему пришлось прямо на улице у ограды дома. А утром убийце якобы показалось, что Кирилл вышел из дома благоверной, поэтому и погнался за ним. Однако родители парня о такой версии и слышать не хотят: что ему делать в гостях у незнакомой женщины? Тем более сам юноша на тот момент около месяца встречался с девушкой. Был ли мужчина в то утро нетрезв или обознался, пока неизвестно. Как и то, откуда взялся электрошокер и нож.
Выследили преступника и сдали полиции.
Утрату Кирилла тяжело переживает не только семья, но и его друзья. Они очень хотели, чтобы его убийца был наказан, и решили, чем могут, помочь в расследовании.
— О смерти Кирилла узнала от его близкой подруги, она написала об этом в телеграм-канале. Не могла поверить в чудовищную новость. Поступило предложение — распространять ориентировки подозреваемого на улицах, то есть скриншот с камер наблюдения, и я тоже приняла в этом участие, — рассказывает девятиклассница Карина. С Кириллом они учились в одной школе, были знакомы.
А в один из вечеров школьница с двумя подругами 13 и 16 лет вышла прогуляться. Девчонки собрались зайти в магазин, вдруг позади себя в 300 метрах увидели мужчину, который был похож на того самого человека с ориентировки. Он направлялся в сторону того же самого магазина. Тогда еще никто не знал, что это ухажер соседки Кирилла. В Следкоме уточнили, что после убийства душегуб не собирался прятаться или сбегать в другой город. Разгуливал по улицам, как ни в чем не бывало.
— Достала телефон, открыла изображение и сверила. Вроде по силуэту и одежде похож. Но черты лица на снимке с камер видеонаблюдения было почти не разглядеть, нечеткие. А у подруг, в отличие от меня, почему-то не было сомнений. Видимо, сработала интуиция.
Тогда школьницы решили дождаться мужчину у входа в магазин. Вблизи, говорят, можно было как раз рассмотреть лицо. Чтобы не вызвать подозрений, сделали вид, что одна из них говорит по телефону.
«Мама, переведи, пожалуйста, деньги», — сочинила Карина на ходу легенду. А подруги делали вид, что ждут ее.
— Когда он вышел, мы зашли в магазин. Через большое окно стали наблюдать. Он направлялся в сторону железной дороги, мы — следом.
Школьницы не спеша поднялись на виадук, чтобы сверху наблюдать за предполагаемым преступником. А он все это время, как неприкаянный, шатался вдоль путей, потом поднялся на пешеходный мост, прошел мимо девчонок и спустился на платформу.
— В это время написали однокласснице Кирилла, которая помогала распространять ориентировки. Она позвонила в полицию, передала информацию следователю и мой номер. Вскоре он позвонил нам, мы сообщили местонахождение, приехал наряд. Было безумно страшно. Понимали риск происходящего. Но так хотелось помочь маме друга…
И девочкам это удалось! Задержанный действительно оказался тем, кого разыскивала полиция. В преступлении он признался.
— Заведено уголовное дело по факту убийства. В ходе допроса он дал подробные показания. В настоящее время проводится их проверка на месте происшествия, — комментируют в СУ СКР Бурятии.
Карину с подругами в ГУ МВД Бурятии наградили за проявленную гражданскую позицию и помощь в раскрытии тяжкого преступления. Школьницам вручили благодарственные письма и умные колонки.