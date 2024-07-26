«Узнали по ориентировке, было безумно страшно»: в Бурятии школьницы поймали убийцу, который зарезал их друга по ошибке

Парень бежит вдоль оживленной дороги — это не центр Улан-Удэ, а частный сектор, но густонаселенный. Очевидно, что человек в панике: кричит «Помогите! За мной гонятся!», пытается остановить проезжающие мимо машины. Но ни один водитель даже не притормаживает. Дело происходит вблизи остановки, где утром, а все случилось 17 июня, на часах было 9.08, не людно. Но до нее еще надо добежать, что юноша отчаянно и делает, понимая, иначе ему не спастись. Далее в кадре появляется преследователь — мужчина с хвостиком на голове, одетый во все черное, лица почти не разглядеть. Как настигает жертву, осталось за кадром. Позже эти ценные моменты следователи восстановят по секундам — благодаря свидетелям и показаниям самого убийцы. Сначала он сбил парня с ног ударом электрошокера, а потом в дело пустил нож… На теле 17-летнего подростка почти не осталось живого места — преступник в буквальном смысле изрезал его с ног до головы. Это последние минуты жизни 17-летнего Кирилла С., выпускника 11 класса, из Улан-Удэ Бурятии. Их запечатлела камера наружного видеонаблюдения, даже со звуком. Истошные крики о помощи Кирилла разносились на всю округу, от них у мамы, которой пришлось посмотреть эти кадры на допросе у следователя, застыла в венах кровь…