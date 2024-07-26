При пожаре в минской квартире погиб мужчина

Утром 25 июля спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Байкальской в Минске.



Установлено, что произошло загорание имущества и постельных принадлежностей. При пожаре погиб неработающий хозяин квартиры 1984 года рождения.



Причина пожара устанавливается.