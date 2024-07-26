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При пожаре в минской квартире погиб мужчина

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Минске погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Утром 25 июля спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Байкальской в Минске.

Установлено, что произошло загорание имущества и постельных принадлежностей. При пожаре погиб неработающий хозяин квартиры 1984 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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