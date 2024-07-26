Утром 25 июля спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Байкальской в Минске.
Установлено, что произошло загорание имущества и постельных принадлежностей. При пожаре погиб неработающий хозяин квартиры 1984 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
При пожаре в минской квартире погиб мужчина
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Минске погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Утром 25 июля спасатели получили сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Байкальской в Минске.