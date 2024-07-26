Суд разъяснил отмену оправдательного приговора Кариму Кокрекбаеву

«7 июня 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор по делу о коррупции, где вердиктом присяжных заседателей бывший руководитель ГУ “Казселезащита” МЧС РК Кокрекбаев К. был оправдан по всем эпизодам предъявленных обвинений. Проходившие вместе с ним по делу его заместитель Ахатаев А. был признан виновным в получении взятки, а директор филиала ТОО “Bazis Construction Infr” Поплавский А. — в даче взятки в особо крупном размере. Не согласившись с приговором в части оправдания Кокрекбаева, прокуратурой Алматинской области внесено апелляционное ходатайство. 25 июля 2024 года Алматинский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное ходатайство прокуратуры, отменив приговор суда с направлением дела на новое судебное разбирательство и взяв под стражу Кокрекбаева К. в зале суда».