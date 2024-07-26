В Приморье директор стрелкового клуба ответит за тяжелое ранение туристки

В Приморье директор стрелкового клуба предстанет перед судом за нарушение требований безопасности. Прокурор Надеждинского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.
Установлено, что в июле 2023 года обвиняемый предоставил иностранной туристке, посетившей стрелковый клуб в поселке Тавричанка, личный пистолет ограниченного поражения Grand Power T11-F без необходимого разрешения на коммерческую стрельбу и без объяснения правил безопасности.
В результате, 36-летняя женщина, пытаясь изучить оружие после стрельбы, случайно выстрелила в себя. Пуля попала в грудную клетку, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью.
Дело направлено в Надеждинский районный суд для рассмотрения.
Напомним, СКР Приморья завершил расследование дела о несчастном случае во время конной прогулки. Организатора мероприятия обвиняют в нарушении требований безопасности, что привело к падению и травме 42-летней женщины. По данным следствия, в мае 2023 года в посёлке Соловей-ключ в городе Артёме обвиняемый предоставил женщине лошадь для прогулки, не проведя должного инструктажа и не выдав необходимые средства защиты. Во время прогулки женщина упала с животного и получила серьёзные травмы из-за непрофессионального сопровождения со стороны несовершеннолетнего ребенка, оставленного мужчиной для присмотра.