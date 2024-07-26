В Приморье директор стрелкового клуба ответит за тяжелое ранение туристки

Напомним, СКР Приморья завершил расследование дела о несчастном случае во время конной прогулки. Организатора мероприятия обвиняют в нарушении требований безопасности, что привело к падению и травме 42-летней женщины. По данным следствия, в мае 2023 года в посёлке Соловей-ключ в городе Артёме обвиняемый предоставил женщине лошадь для прогулки, не проведя должного инструктажа и не выдав необходимые средства защиты. Во время прогулки женщина упала с животного и получила серьёзные травмы из-за непрофессионального сопровождения со стороны несовершеннолетнего ребенка, оставленного мужчиной для присмотра.