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В Шарыповском районе 15-летний парень упал в реку с 7-метровой высоты

В Шарыповском районе Красноярского края 15-летний парень поскользнулся на мосту и упал в реку с высоты 7 метров.

Об этом сообщили в краевой Службе спасения.

Все произошло рядом с поселком Дубинино в районе старой дамбы на реке Береш. Молодой человек гулял по мосту вместе с друзьями, поскользнулся и упал в канал сброса воды. Выбраться самостоятельно у парня не получилось, так как его все время сносило течением. На помощь к подростку пришли спасатели.

«Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения подняли юношу наверх. Пострадавший получил ушибы легкой степени. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в Службе спасения региона.

Напомним, 14 июля в Канске Красноярского края спасатели сняли с моста 26-летнюю босую девушку с бутылкой алкоголя. Экстренную службу вызвал молодой человек девушки, с которым у нее накануне произошла ссора.