В Шарыповском районе 15-летний парень упал в реку с 7-метровой высоты

Все произошло рядом с поселком Дубинино в районе старой дамбы на реке Береш. Молодой человек гулял по мосту вместе с друзьями, поскользнулся и упал в канал сброса воды. Выбраться самостоятельно у парня не получилось, так как его все время сносило течением. На помощь к подростку пришли спасатели.