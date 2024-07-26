Минчанин, угрожая пистолетом, заставил незнакомца расшнуровать берцы

В тот день 18-летний парень направлялся в продмаг на ул. Я. Лучины. Вдруг к нему подошел незнакомец и стал расспрашивать, приверженцем какой субкультуры тот является. Поводом для разговора послужили белые шнурки в берцах юноши. Молодой человек потребовал, чтобы парень достал из ботинок шнурки. Услышав отказ, злоумышленник принялся ему угрожать, а после приподнял куртку и продемонстрировал кобуру.
Юноша не на шутку испугался и согласился выполнить требование. Сев на скамейку возле подъезда жилого дома, он расшнуровал один ботинок и спросил у хулигана, зачем все это нужно. Вместо ответа тот достал пистолет и передернул затвор. Далее минчанин положил шнурки на скамейку — злоумышленник их забрал в качестве трофея и скрылся в неизвестном направлении.
К слову, все происходящее он снимал на видео, а после выложил ролики в интернет. Придя домой, парень позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Хулигана задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он признал частично, в содеянном раскаялся. Пистолет, которым фигурант угрожал потерпевшему, оказался газобаллонным пневматическим.
— Обвиняемый работает плиточником в строительной организации, имеет постоянное место жительства, ранее не судим, последние 2 года к административной ответственности не привлекался. В ходе судебного заседания родные охарактеризовали его с положительной стороны, — прокомментировала старший помощник прокуратуры Ленинского района Валентина Хацкевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь (особо злостное хулиганство), и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года.
В соответствии со ст. 9 Закона Республики Беларусь от 02.07.2024 «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» суд освободил обвиняемого от наказания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ частично сроком на 1 год.