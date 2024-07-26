Минчанин, угрожая пистолетом, заставил незнакомца расшнуровать берцы

В тот день 18-летний парень направлялся в продмаг на ул. Я. Лучины. Вдруг к нему подошел незнакомец и стал расспрашивать, приверженцем какой субкультуры тот является. Поводом для разговора послужили белые шнурки в берцах юноши. Молодой человек потребовал, чтобы парень достал из ботинок шнурки. Услышав отказ, злоумышленник принялся ему угрожать, а после приподнял куртку и продемонстрировал кобуру.