Как сообщает aviaincident, у самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего вечером в четверг, 25 июля, по маршруту Самара — Екатеринбург (рейс 1034), не запустился двигатель. Борт должен был вылететь в 22:05. Экипаж запросил помощь инженера в 21:10. Этот рейс был совмещен с другим (6034) и 26 июля в 0:32 отправился в пункт назначения. Приземление судна благополучно произошло в Екатеринбурге в 2:40 в пятницу, 26 июля.
В Самаре у самолета, следовавшего в Екатеринбург, не запустился двигатель
Рейс был совмещен с другим, отправлявшимся в том же направлении, и борт вылетел на 2,5 часа позже 26 июля 2024 года.