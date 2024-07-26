Как сообщает aviaincident, у самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего вечером в четверг, 25 июля, по маршруту Самара — Екатеринбург (рейс 1034), не запустился двигатель. Борт должен был вылететь в 22:05. Экипаж запросил помощь инженера в 21:10. Этот рейс был совмещен с другим (6034) и 26 июля в 0:32 отправился в пункт назначения. Приземление судна благополучно произошло в Екатеринбурге в 2:40 в пятницу, 26 июля.