В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Директор стройфирмы обвиняется в хищении 51 миллиона рублей при строительстве 60 площадок для сбора мусора в Норильске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, директор ООО «Профит» в ноябре 2022 года взялся за контракт на выполнение работ по строительству 60 площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска. Позже он дал указание подчиненному подготовить сметную документацию и включить туда завышенный объем используемых материалов.
«Достоверно зная о том, что работы по строительству площадок выполнены с нарушением условий контракта и сметы, а цена контракта существенно завышена, (фигурант — ред.) предоставил в МКУ “Управление экологии” уведомления об исполнении контракта, после чего подписал акт о приемке выполненных работ», — говорится в сообщении.
На основании документов, по данным следкома, исполнителю перечислили из бюджета города 85 миллионов рублей, из которых более 51 миллиона он похитил.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ “мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере”, — отмечают в следственных органах.
В ведомстве уточняют, что решается вопрос об аресте фигуранта.