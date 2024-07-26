В Норильске главу стройфирмы обвинили в хищении 51 миллиона рублей

«Достоверно зная о том, что работы по строительству площадок выполнены с нарушением условий контракта и сметы, а цена контракта существенно завышена, (фигурант — ред.) предоставил в МКУ “Управление экологии” уведомления об исполнении контракта, после чего подписал акт о приемке выполненных работ», — говорится в сообщении.