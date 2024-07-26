В Омске устранили яму на проспекте Мира, куда провалилась машина

В Омске завершились восстановительные работы на участке провала дороги на пересечении проспекта Мира и Нефтезаводской. Напомним, там в начале недели под землю вместе с асфальтом ушёл легковой автомобиль.
По информации АО «Омск РТС», никаких ремонтных работ на сетях в районе площади у Советского исполкома не проводилось. Провал дороги объясняют сильными ливнями.
«Чтобы избежать повреждения тепловых сетей, компания оперативно засыпала провал щебнем, а при наступлении благоприятных погодных условий участок был заасфальтирован подрядной организацией, привлечённой АО “Омск РТС”, — сообщили в компании.
Отметим, что проливные дожди в Омской области бьют все исторические рекорды. Из-за череды ливней провалы образовались сразу в нескольких районах города.