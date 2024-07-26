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В Омске устранили яму на проспекте Мира, куда провалилась машина

Причиной обрушения асфальта назвали проливные дожди.

Источник: пресс-служба АО "Омск РТС"

В Омске завершились восстановительные работы на участке провала дороги на пересечении проспекта Мира и Нефтезаводской. Напомним, там в начале недели под землю вместе с асфальтом ушёл легковой автомобиль.

По информации АО «Омск РТС», никаких ремонтных работ на сетях в районе площади у Советского исполкома не проводилось. Провал дороги объясняют сильными ливнями.

«Чтобы избежать повреждения тепловых сетей, компания оперативно засыпала провал щебнем, а при наступлении благоприятных погодных условий участок был заасфальтирован подрядной организацией, привлечённой АО “Омск РТС”, — сообщили в компании.

Отметим, что проливные дожди в Омской области бьют все исторические рекорды. Из-за череды ливней провалы образовались сразу в нескольких районах города.