ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки

По информации губернатора, в четверг по семи приграничным районам региона было выпущено более 170 снарядов. Также на область были совершены атаки с использованием 29 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Один мирный житель погиб, шесть пострадали. Как отметил глава области, уточняются обстоятельства получения ранений пострадавшего из села Щетиновка. В настоящее время он находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Село Щетиновка Белгородского района входит в перечень 14 приграничных сел, где с 23 июля власти ограничили въезд. Кроме того, за отчетный день были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, два коммерческих объекта, объект связи, соцобъект, 16 транспортных средств и территория промпредприятия.
«В Борисовском районе по поселку Борисовка и хутору Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью трех беспилотников. В результате атаки дрона на парковку социального объекта позже в Борисовскую ЦРБ обратилась женщина с контузией… В Валуйском городском округе по селам Новопетровка и Старый Хутор выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и была произведена атака с помощью трех БПЛА», — написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородской районе по 10 населенным пунктам выпущено 96 боеприпасов и семь беспилотников. Пострадали два человека, одного из них отправили на амбулаторное лечение. В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 12 боеприпасов и два беспилотника, при сбросе взрывного устройства с дрона пострадал мирный житель. В Грайворонском городском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 21 снарядом, один дрон сбит системой ПВО. По данным главы региона, в Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и пять БПЛА.
«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка и Белянка, хуторам Балки и Панков выпущено 39 боеприпасов в ходе восьми обстрелов, сброшены три взрывных устройства с беспилотника и восемь БПЛА, один из которых был сбит системой ПВО. В результате обстрела города Шебекино, к огромному несчастью, погиб мирный житель. Еще два человека пострадали», — уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.