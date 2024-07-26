ВСУ выпустили более 170 снарядов по Белгородской области за сутки

По информации губернатора, в четверг по семи приграничным районам региона было выпущено более 170 снарядов. Также на область были совершены атаки с использованием 29 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Один мирный житель погиб, шесть пострадали. Как отметил глава области, уточняются обстоятельства получения ранений пострадавшего из села Щетиновка. В настоящее время он находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Село Щетиновка Белгородского района входит в перечень 14 приграничных сел, где с 23 июля власти ограничили въезд. Кроме того, за отчетный день были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, два коммерческих объекта, объект связи, соцобъект, 16 транспортных средств и территория промпредприятия.