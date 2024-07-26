Прокуратура закончила проверять экоотель «Маяк», где в феврале отравились дети

При проверке надзорное ведомство нашло нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации не дублировала световой и звуковой сигнал на пульт пожарной охраны. В отеле не было средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз от пожара. Выходы со второго этажа на лестницы не были оборудованы дверьми с самозакрытием и с уплотнением в притворах.