В Иркутске будут судить застройщиков, обманувших дольщиков более чем на 100 миллионов рублей

Как полагает следствие, руководители компании-застройщика привлекали денежные средства граждан на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в Ленинском районе Иркутска. Это происходило с 2019 до 2022 года. Однако взятые обязательства выполнены не были — дома до конца так и не достроили.