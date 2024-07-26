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В Иркутске будут судить застройщиков, обманувших дольщиков более чем на 100 миллионов рублей

Куйбышевский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело о мошенничествах, которое завели на руководителя и фактического директора строительной организации. Они взяли с людей деньги на постройку многоквартирных домов, но свои обязательства не выполнили. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как полагает следствие, руководители компании-застройщика привлекали денежные средства граждан на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в Ленинском районе Иркутска. Это происходило с 2019 до 2022 года. Однако взятые обязательства выполнены не были — дома до конца так и не достроили.

Всего от их действий пострадало 152 дольщика, общий ущерб превысил 109 млн рублей, — уточнили в прокуратуре Иркутской области.

Также двоих мужчин обвиняют в еще одном мошенничестве. Здесь был причинен ущерб государству. По версии следствия, обвиняемые подготовили фиктивные документы о выполненных работах при строительстве школы в Слюдянке. Специалисты оценили ущерб от действий злоумышленников в 7,4 миллиона рублей.

Обвинительное заключение прокуратура уже подготовила. Вместе с материалами уголовного дела оно направлено в суд.