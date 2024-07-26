В Новосибирске сократили срок мигранту, который убил школьницу

Пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила, что суд первой инстанции приговорил Хамроева к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и удовлетворил иски потерпевших о материальном ущербе в размере 400 тысяч рублей и моральном вреде на сумму 2,5 миллиона рублей.