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В Новосибирске сократили срок мигранту, который убил школьницу

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу потерпевшей, матери убитой 17-летней девушки, на приговор Советского районного суда Новосибирска в отношении Хушнуда Хамроева.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила, что суд первой инстанции приговорил Хамроева к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и удовлетворил иски потерпевших о материальном ущербе в размере 400 тысяч рублей и моральном вреде на сумму 2,5 миллиона рублей.

При рассмотрении апелляционной жалобы было установлено, что истек срок давности по ряду эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ.

В результате срок наказания Хамроеву был сокращен до 15 лет, при этом остальные аспекты приговора остались без изменений.