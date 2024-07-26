Житель Забайкалья решил признаться в убийстве, но не смог дозвониться в полицию

Житель Забайкальского края зарезал и зарубил своего знакомого во время застолья. После убийства он решил во всем сознаться полицейским, но не смог дозвониться. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру, мужчина набрал своему брату и попросил позвонить правоохранителям.
— В день происшествия 62-летний житель Читы выпивал со своим знакомым и у них произошла ссора. В результате он не менее восьми раз ударил потерпевшего ножом в грудь и живот, а после нанёс 17 ударов топором по голове и шее, вследствие чего знакомый скончался на месте. Известно, что мужчина 30 лет назад уже был судим за убийство, — пишет информационное агентство.
Теперь честный преступник отправится на 9,5 в колонию строгого режима.
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