Житель Забайкалья решил признаться в убийстве, но не смог дозвониться в полицию

— В день происшествия 62-летний житель Читы выпивал со своим знакомым и у них произошла ссора. В результате он не менее восьми раз ударил потерпевшего ножом в грудь и живот, а после нанёс 17 ударов топором по голове и шее, вследствие чего знакомый скончался на месте. Известно, что мужчина 30 лет назад уже был судим за убийство, — пишет информационное агентство.