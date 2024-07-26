На теле пропавшей школьницы обнаружили скотч

Как уже сообщала «КП-Омск», вчера трагически завершились поиски 15-летней Евангелины Алешкиной, которую безуспешно искали на протяжении трех дней. Тело девочки нашли в 18:30 в Иртыше в районе лодочной станции на улице 3-й Островской в нескольких километрах от отеля «Ника», откуда она пропала.
После исчезновения несовершеннолетней следователи СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по статье «убийство». По этой же статье расследование продолжается сейчас.
Причины смерти девочки пока не называются, однако вчера в телеграмм-каналах стала распространяться неофициальная версия случившегося. Сообщения пришли от некоего Константина С. Он утверждал, что именно за его катер зацепилось тело девочки. Мужчина заметил на ее одежде скотч.
«Не похоже на суицид. Такое впечатление, что штаны набили ей землей, скотчем обмотали и в протоку бросили. Если бы захотела купаться, явно ведь разделась. А тут вся в одежде. Полные штаны земли и ила, скотчем подмотана», — написал он в паблике «Аварийный Омск».
Мужчина сделал предположение, что это было убийство.
В СУ СКР по Омской области информацию о скотче не подтвердили, но и не опровергли, заметив, что и скотч, и ил могло нанести течением реки. Официальные выводы будут сделаны по результатам экспертизы, а она пока не готова.
Также, по неофициальной информации, при девочке не нашли рюкзачка, с которым она ушла гулять по парку.
Напомним, Евангелина ушла в парк возле отеля «Ника» буквально перед самым вылетом в Москву — Алешкины приезжали в Омск на несколько дней. Школьница отправилась гулять одна из-за недопонимания с родителями. Семья должна была воссоединиться буквально через 15 минут, но телефон Евангелины уже был выключен.