На теле пропавшей школьницы обнаружили скотч

«Не похоже на суицид. Такое впечатление, что штаны набили ей землей, скотчем обмотали и в протоку бросили. Если бы захотела купаться, явно ведь разделась. А тут вся в одежде. Полные штаны земли и ила, скотчем подмотана», — написал он в паблике «Аварийный Омск».