«Страх потеряли». Знаменитый следователь раскрыл, как становятся маньяками

Я полагаю, что в большей степени спрос имеется на эти сериалы, потому что любопытство человеческое все равно присутствует. Преступления от того же Попкова, они достаточно громкие, дело уголовное на весь мир известно стало. Ну и я думаю, что каждому человеку, кто где-то как-то об этом услышал, интересно было посмотреть. Не зря же это снимали, и про Чикатило фильм художественно сняли, даже нынешний сериал про маньяка был снят, не будем озвучивать, кто там играл, но сам факт. То есть спрос на них присутствует из любопытства человеческого, поэтому растет и предложение. В большей степени все правдоподобно описано, все равно есть какие-то консультанты, которые объясняют, где, как, что можно. Я думаю, человек, который не сталкивался с нашей профессией, он все равно разницы не поймет, потому что это обыватель. Если ты работаешь в системе, ты видишь, где какие-то недочеты, где правда, а где какая-то фантазия. Ну, и что теперь?