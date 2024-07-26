«Страх потеряли». Знаменитый следователь раскрыл, как становятся маньяками

Как выглядят маньяки и почему ими рождаются, а не становятся? Почему стоит снимать фиьмы про серийных убийц и чем они отличаются от обычных людей? Об этом рассказал заместитель начальника первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский. Тот самый, что расследовал дело ангарского маньяка Михаила Попкова. Корреспондент irk.aif.ru разговаривал с ним ещё в 2017 году. Сейчас мы выбрали для своих читателей наиболее интересные выводы следователя, которыми он поделился на радио «КП».
Вывод первый: страх потеряли.
Современные маньяки ничего не боятся, страх отсутствует. Может быть, есть уверенность какая-то излишняя в себе. Масса вариантов, которые способствуют такой самоуверенности в человеке, который идет на преступление. Кто-то сверхспособности в себе почувствовал, мол, я такой единственный, мне все можно, я это буду делать, никто мне за это ничего не сделает. А кто-то таким родился и живет, и просто чувства страха нет у него.
Безнаказанность — это другое, а тут чувство страха, чувство самосохранения как такового отсутствует. И он идет уверенно и совершает эти преступления, может, пять лет, десять лет. А может и один раз что-то сделать такое, что перевернет не только его жизнь, но жизнь окружающих, и какое-то объяснение этому.
При этом чувство безнаказанности присутствовало у всех маньяков. И у Шувалова, и у Попкова, и у молоточников. Они все считали себя безнаказанными. Тот же Попков в рамках допросов всегда подчеркивал, что я, говорит, каждый Новый год смотрел на часы и говорил сам себе, вот еще год прошел, меня так и не нашли, и не поймали.
Безусловно, дело ангарского маньяка Попкова, это колоссальное количество преступлений, больше 80, по меркам истории таких даже в мировой криминалистике единицы. Преступления очень жестокие, он мог убить за раз двоих людей. Причем все это делал достаточно хладнокровно, цинично — на глазах одной жертвы убивал вторую. И в неформальном общении, в рамках допросов, он рассказывал это все без всякого зазрения… Знаете, даже когда-то он подчеркнул — мол, хотите, говорит, я суд присяжных выберу и посмотрим, что будет дальше?
Вывод второй: маньяками не становятся.
Безусловно, если мы говорим о нераскрытом преступлении, важно создать портрет преступника. Для этого изучаешь показания потерпевших, свидетелей, очевидцев. То есть люди описывают какие-то вещи, которые они заметили, и ты из этого всего по крупицам складываешь его облик. Он, как правило, однотипный. Это человек, который имеет какие-то отклонения, может быть, даже визуально он идеальный весь, а все равно какие-то его повадки подсказывают, что нужно к нему присмотреться.
Но человек не становится таким, это отклонения. Он с ними рождается, воспитывается в такой ауре в семье. У него накапливается негатив, и рано или поздно он просто выстреливает, и человек начинает превращаться в то, что мы уже видим. И ты уже смотришь и ищешь первопричину. А почему он таким стал, почему он пошел на эти поступки, что сподвигло его, какие мотивы все-таки были первоначальные, когда у него наступила точка невозврата? Но это все применительно к каждому отдельному персонажу. Каждый раз надо изучать личность преступника. Нельзя всех под одну гребёнку грести.
Вывод третий: сериалы про маньяков нужны.
Я смотрю некоторые сериалы. И я знаю, как это всё изнутри происходит. Конечно, в том, что показывают, доля фантазии присутствует. Ну, пишет же этот сценарий не следователь, не руководитель, а журналисты, художники, режиссёры. У них свой взгляд, кинематографический. В принципе, я отношусь к этому позитивно достаточно. Не говорю, что не надо это делать. Все равно люди смотрят, какие-то для себя выводы делают о том, что все равно последствия будут. А то, что показывают именно работу следователя, почему нет? Это работа романтичная достаточно, не каждый может быть следователем. Я не возражаю против этих фильмов, которые снимают, и сериалов. Другой вопрос — качество их. Я смотрю только то, что он имеет какую-то оценку хорошую либо где режиссеры — люди с именем.
Я полагаю, что в большей степени спрос имеется на эти сериалы, потому что любопытство человеческое все равно присутствует. Преступления от того же Попкова, они достаточно громкие, дело уголовное на весь мир известно стало. Ну и я думаю, что каждому человеку, кто где-то как-то об этом услышал, интересно было посмотреть. Не зря же это снимали, и про Чикатило фильм художественно сняли, даже нынешний сериал про маньяка был снят, не будем озвучивать, кто там играл, но сам факт. То есть спрос на них присутствует из любопытства человеческого, поэтому растет и предложение. В большей степени все правдоподобно описано, все равно есть какие-то консультанты, которые объясняют, где, как, что можно. Я думаю, человек, который не сталкивался с нашей профессией, он все равно разницы не поймет, потому что это обыватель. Если ты работаешь в системе, ты видишь, где какие-то недочеты, где правда, а где какая-то фантазия. Ну, и что теперь?
Рассказывать про это надо, про громкие страшные истории. Почему нет? Утаивать, молчать?!! Люди узнают другую правду, вот только насколько она будет достоверной… Это же история, какая бы она ни была. Либо она будет показана правильно, как это все было, либо люди исказят и что-то там потом додумают, перефразируют. Как говорится, слухи рождаются в одном месте, а приходят в третье. Потом это все исправить в человеческой голове будет очень тяжело.
Вывод четвёртый: технологии дают шанс.
Новые методики, оборудование, те же камеры. Безусловно, это все помогает, в том числе искусственный интеллект, благодаря которому ты делаешь какие-то исследования компьютерно-технические, помогают вытаскивать информацию, те крупицы, которые потом ты в дальнейшем анализируешь.
Это все работает в умелых руках специалистов, безусловно. Те же видеокамеры, они дают очень большую возможность проанализировать путь того или иного человека, найти свидетелей, очевидцев, которые даже просто могли пройти мимо и не придать значения тем или иным его действиям. Но когда ты с ними общаешься, допрашиваешь их с постановкой конкретного вопроса, фактов, люди начинают это вспоминать, и полученная информация уже анализируется, и ты имеешь в руках определенные козыри, которые в дальнейшем ты используешь.
И генетика, безусловно, не стоит на месте. Экспертизы, которые могут по крупицам вытащить старые-старые какие-то предметы, объекты, которые годами лежали, ты исследуешь и получаешь возможность доказать причастность того или иного человека к совершению преступления и тем самым добиться справедливости.
Вот тулунский маньяк Павел Шувалов. Мы приступили к расследованию этого дела в 2019 году. Имея биологические материалы, через нашу лабораторию восстановили генетический код. И путем исследования лиц, которые подходили под психологический портрет, установили причастность подозреваемого и доказали его вину.
Там около 20 преступлений было. Многие годы дело оставалось нераскрытым, потому что потерпевшие не видели лица, не могли описать никак, там было буквально две зацепки: мужчина достаточно большой, грузный и от него пахло ГСМ. Кто-то описывал, что это солярка, кто-то — масло, кто-то еще что-то. Вот по этим двум признакам искали человека. Где-то 5 лет назад это было сделать гораздо тяжелее, потому что были другие методики, было другое оборудование. А сейчас все гораздо больше, шире возможности, они становятся более колоссальными. Слава богу, все получилось.
Досье АиФ.
Евгений Карчевский расследует уголовные дела по сложным, запутанным преступлениям, умело устанавливает психологический контакт с жестокими серийными убийцами и маньяками. В 2012 году следователь направил в суд уголовное дело, состоявшее из 49 томов, по обвинению так называемых «академовских молоточников» в совершении 6 убийств, в том числе 12-летнего мальчика, и 9 покушений на убийство.
В 2014 году Евгений Карчевский возглавил следственно-оперативную группу по расследованию уголовного дела в отношении Михаила Попкова. Он сумел собрать доказательства причастности маньяка к совершению еще 59 убийств и двух покушений, за которые он получил пожизненное наказание. До этого Попкова уже приговорили к пожизненному сроку за 22 убийства и два покушения. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
В 2018 году Евгений Викторович возглавил следственно-оперативную группу по расследованию серии изнасилований в г. Тулуне. Ему удалось установить причастность подозреваемого к преступлениям в отношении 24 женщин, которые он совершал с 1992 года.