Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В регионах Узбекистана арестовали наркодилеров, распространявших сильнодействующие наркотики и запрещенные фармпрепараты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По всему Узбекистану прошли аресты наркоторговцев, которые распространяли на территории нашей страны сильнодействующие запрещенные фармпрепараты и наркотические вещества, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Известно, что в нашу страну запрещенные вещества ввозятся из соседних государств. Подробности следственных мероприятий сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Так, в Сырдарьинской области сотрудники СГБ обнаружили в багажнике автомобиля 3 тысячи единиц сильнодействующего препарата регапен, ввезенного из Кыргызстана.

В Ферганском регионе оперативники пресекли два случая распространения регапена. У ранее судимого гражданина при попытке сбыта изъяли 2,8 тысячи упаковок препарата стоимостью 65 миллионов сумов. Другой рецидивист хотел провести через узбекско-кыргызскую границу 5,6 тысячи единиц запрещенной фармацевтической продукции.

В Хорезмской области поймали двух дилеров, торгующих опиумом. У каждого из них обнаружили почти по два килограмма запрещенного вещества. А в доме наркоторговца из Сурхандарьинской области нашли 424 грамма опиума, ввезенного из соседнего Таджикистана.

У жителей Андижана изъяли около пяти килограммов прегабалина (также известного как «Лирика»), а у двух женщин из Шахрихана — около двух килограммов того же препарата и 1,3 тысячи единиц регапена.

Все наркоторговцы арестованы, в отношении их возбуждены уголовные дела.