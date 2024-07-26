В регионах Узбекистана арестовали наркодилеров, распространявших сильнодействующие наркотики и запрещенные фармпрепараты

Известно, что в нашу страну запрещенные вещества ввозятся из соседних государств. Подробности следственных мероприятий сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.
Так, в Сырдарьинской области сотрудники СГБ обнаружили в багажнике автомобиля 3 тысячи единиц сильнодействующего препарата регапен, ввезенного из Кыргызстана.
В Ферганском регионе оперативники пресекли два случая распространения регапена. У ранее судимого гражданина при попытке сбыта изъяли 2,8 тысячи упаковок препарата стоимостью 65 миллионов сумов. Другой рецидивист хотел провести через узбекско-кыргызскую границу 5,6 тысячи единиц запрещенной фармацевтической продукции.
В Хорезмской области поймали двух дилеров, торгующих опиумом. У каждого из них обнаружили почти по два килограмма запрещенного вещества. А в доме наркоторговца из Сурхандарьинской области нашли 424 грамма опиума, ввезенного из соседнего Таджикистана.
У жителей Андижана изъяли около пяти килограммов прегабалина (также известного как «Лирика»), а у двух женщин из Шахрихана — около двух килограммов того же препарата и 1,3 тысячи единиц регапена.
Все наркоторговцы арестованы, в отношении их возбуждены уголовные дела.