Столичный школьник «заминировал» несколько учебных заведений от имени знакомого

В несколько столичных государственных учреждений поступила информация о минировании. Сотрудники Центрального РУВД оперативно установили, что ложные сообщения от имени знакомого отправил 16-летний учащийся минской школы.



Как рассказал школьник, он состоял с другими подростками в группе мессенджера, где обсуждалась тема сваттинга. После конфликта с одним из участников группы учащийся решил отомстить обидчику и разослал от его имени сообщения о минировании государственных учреждений.



Примечательно, что одним из объектов подросток выбрал школу, где он учился.



В отношении школьника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.