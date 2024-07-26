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Столичный школьник «заминировал» несколько учебных заведений от имени знакомого

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток из Минска поссорился со знакомым и от его имени «заминировал» несколько учебных заведений, в том числе свою школу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В несколько столичных государственных учреждений поступила информация о минировании. Сотрудники Центрального РУВД оперативно установили, что ложные сообщения от имени знакомого отправил 16-летний учащийся минской школы.

Как рассказал школьник, он состоял с другими подростками в группе мессенджера, где обсуждалась тема сваттинга. После конфликта с одним из участников группы учащийся решил отомстить обидчику и разослал от его имени сообщения о минировании государственных учреждений.

Примечательно, что одним из объектов подросток выбрал школу, где он учился.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.